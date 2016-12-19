Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

11:31, 19 декабря 2016
1047

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на автодорогах и пешеходных зонах столицы ожидается гололедица.

УНИАН
Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Погода на неделю: в стране практически без осадков, во вторник на востоке ударит 20-градусный мороз (карта)

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 декабря в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем от 1° мороза до 1° тепла", - говорится в сообщении.

В КГГА из-за осложнения погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте.

Напомним, 19 декабря на большей части Украины пройдет снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото) На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)
Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей