Сегодня, 19 декабря, в Киеве на автодорогах и пешеходных зонах столицы ожидается гололедица.

Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 19 декабря в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем от 1° мороза до 1° тепла", - говорится в сообщении.

В КГГА из-за осложнения погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте.

Напомним, 19 декабря на большей части Украины пройдет снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.