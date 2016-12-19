Погода на неделю: в стране практически без осадков, во вторник на востоке ударит 20-градусный мороз (карта)

На этой неделе в Украине практически без осадков. Во вторник значительно похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -22°.

Во вторник в Украине значительно похолодает / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник практически по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +2°. В восточных областях температура до -2°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +1°. На севере днем до +2°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН

Во вторник, 20 декабря, в восточных областях ожидается значительное похолодание, на западе и юге страны пройдет снег. В Харьковской области ночью столбик термометра опустится до -22°. Днем теплее всего будет на юге страны - до +3°.

Прогноз на 20 декабря / УНИАН

В среду, 21 декабря, в Украине без осадков. Холоднее всего будет в Хмельницкой области и Крыму - до 12 градусов мороза.

Прогноз на 21 декабря / УНИАН

В четверг в Украине ожидается солнечная погода. Ночью по стране -11°...-1°, днем на западе до +3°.

Прогноз на 22 декабря / УНИАН

В пятницу в стране облачно с прояснениями. В большинстве регионов немного потеплеет: на западе температура днем до +5°, в остальных регионах днем -3°...+2°.

Прогноз на 23 декабря / УНИАН

На выходных также осадков не ожидается. В субботу ночью холоднее всего будет в Харьковской области - до -10°, на остальной территории -9°...-5°. Днем температура по стране -4°...+2°. В воскресенье на востоке ночью похолодает до -10°, днем в Украине -4°...+2°.

24 декабря / УНИАН

Прогноз на 25 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды

19 декабря - Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. 20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели. 22 декабря – Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Солнце ясное, лучистое - Новый год будет морозным; если прячется за тучами, а на деревьях виснет иней - под Новый год будет облачно, с оттепелью.

23 декабря - день Евграфа и Мины. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам. 25 декабря - Спиридона Солнцеворота. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - к пасмурным и теплым.

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