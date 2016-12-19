В результате наводнения во Вьетнаме погибли 24 человека

09:31, 19 декабря 2016
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Наводнения, которые накрыли центральные провинции Вьетнама, унесли жизни 24 человек.

Reuters
Reuters

16 погибших были жителями провинции Биньдинь, еще пять жертв - из провинции Тхыатхьен-Хюэ. Также погибли три жителя провинций Кханьхоа и Фуйен.

Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

Кроме того, 16 человек получили травмы, еще двое пропали без вести в результате наводнений, передает "РИА Новости" со ссылкой на Xinhua.

Ураганы снесли 322 дома, повредили 118, затопили шесть жилых помещений.

Жителей 150 домов эвакуировали в более безопасные места. По оценкам властей, в результате стихийного бедствия затоплены более 19 тысяч гектаров рисовых полей, почти 10 тысяч гектаров с зерновыми и почти 4 гектара с лесонасаждениями. Общий ущерб от катастрофы оценивается в 35,11 миллиона долларов.

Напомним, в октябре в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.

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