В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 декабря в столице днем до +2°, пройдет снег с дождем.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря на большей части Украины пройдет снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

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