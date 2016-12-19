Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)

08:00, 19 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря на большей части Украины пройдет снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.

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Во Львове 19 декабря переменная облачность, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +1°. Ветер западный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник ожидается снегопад. Температура -6°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°, ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

УНИАН
На западе до +2° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -1°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня снегопад. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха -1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер западный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем -2°. Ветер западный, слабый.

В Северодонецке ожидается небольшой снег, температура днем -2°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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