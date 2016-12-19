Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря на большей части Украины пройдет снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +2°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 5.4 м/с.
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Во Львове 19 декабря переменная облачность, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +1°. Ветер западный, до 4.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник ожидается снегопад. Температура -6°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°, ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до -1°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня снегопад. Температура днем -1°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха -1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер западный, до 5.2 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем -2°. Ветер западный, слабый.
В Северодонецке ожидается небольшой снег, температура днем -2°. Ветер западный, до 5.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°