Начало недели в Украине будет относительно теплым, ожидается небольшой снег

Местами на дорогах возможен гололед.

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Неделя в Украине начнется с относительно теплой температуры, которую обусловит влажная воздушная масса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, ожидается небольшой снег, на юге страны он пройдет местами. При этом на дорогах возможна гололедица.

На Западе температура воздуха днем составит от 0 до -3 градусов, ночью от 0 до -6 градусов по Цельсию.

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В центральной части и на севере средняя температура днем будет колебаться от 0 до -2 градусов, ночью снизится до -4.

На востоке днем от -1 до -3 ночью 2-3 градуса ниже нуля.

На юге днем температура воздуха составит 0 -2 градуса, ночью - 1-3 градуса ниже нуля.

Напомним, полиция предупреждает водителей о гололедице на дорогах. В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица на дорогах, водителей просят учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.