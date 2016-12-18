Начало недели в Украине будет относительно теплым, ожидается небольшой снег

20:56, 18 декабря 2016
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Местами на дорогах возможен гололед.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Неделя в Украине начнется с относительно теплой температуры, которую обусловит влажная воздушная масса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, ожидается небольшой снег, на юге страны он пройдет местами. При этом на дорогах возможна гололедица.

На Западе температура воздуха днем составит от 0 до -3 градусов, ночью от 0 до -6 градусов по Цельсию.

Спасатели призывают не выходить на тонкий лед

В центральной части и на севере средняя температура днем будет колебаться от 0 до -2 градусов, ночью снизится до -4.

На востоке днем от -1 до -3 ночью 2-3 градуса ниже нуля.

На юге днем температура воздуха составит 0 -2 градуса, ночью - 1-3 градуса ниже нуля.

Напомним, полиция предупреждает водителей о гололедице на дорогах. В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица на дорогах, водителей просят учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.

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