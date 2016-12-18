Начало недели в Украине будет относительно теплым, ожидается небольшой снег
Местами на дорогах возможен гололед.
Неделя в Украине начнется с относительно теплой температуры, которую обусловит влажная воздушная масса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Кроме того, ожидается небольшой снег, на юге страны он пройдет местами. При этом на дорогах возможна гололедица.
На Западе температура воздуха днем составит от 0 до -3 градусов, ночью от 0 до -6 градусов по Цельсию.
Спасатели призывают не выходить на тонкий лед
В центральной части и на севере средняя температура днем будет колебаться от 0 до -2 градусов, ночью снизится до -4.
На востоке днем от -1 до -3 ночью 2-3 градуса ниже нуля.
На юге днем температура воздуха составит 0 -2 градуса, ночью - 1-3 градуса ниже нуля.
Напомним, полиция предупреждает водителей о гололедице на дорогах. В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица на дорогах, водителей просят учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Симферополь+22°... +7°
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