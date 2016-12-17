Ученые предупредили об угрозе цунами из-за сильного землетрясения у берегов Папуа-Новой Гвинеи

В океане недалеко от Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,9, объявлена угроза цунами

Рядом с островом Новая Гвинея часто происходят землетрясения / Matt Katzenberger

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 73 км и на расстоянии 157 км к востоку от острова Новая Гвинея., сообщает Русская служба би-би-си.

Информации о пострадавших или о разрушениях пока нет.

Читайте также У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение

Угрозу цунами объявил Тихоокеанский центр предупреждения цунами (PTWC). Также предупреждение о возможном цунами опубликовало министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии.

Рядом с островом Новая Гвинея часто происходят землетрясения. Он находится в районе так называемого Тихоокеанского огненного кольца - области с большим количеством действующих вулканов.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в соседней Индонезии - на севере в провинции Ачех - произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли около сотни человек. Были разрушены 11 тыс. зданий, 45 тыс. человек лишились жилья.