Полиция предупредила водителей о гололедице на дорогах

13:37, 17 декабря 2016
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В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица на дорогах, водителей просят учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.

полиция призывает водителей учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок / Фото УНИАН
Полиция призывает водителей учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

"По сообщению Укргидрометцентра, в ближайшие дни в северных и местами в центральных областях пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

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Также полиция призывает водителей учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.

"С особой осторожностью двигайтесь по мостам и естакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь со включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении.

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