Синоптик рассказала, где в Украине на выходных ожидаются сильные морозы (видео)
На выходных холоднее всего будет в восточных областях и на северо-востоке.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в этих областях морозы в субботнюю ночь достигнут -12 -17 градусов.
"Днем в Украине ожидается -3-8 градусов, на севере завтра оттепель. Такой он - метеопарадокс, самой теплой будет суббота в северных областях", - рассказала синоптик.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +2°
А вот в воскресенье потеплеет уже практически везде, в течение дня 0-5 мороза.
"Периодически будет идти снег, где теплее - мокрый снег. Южная часть удержится от осадков", - предупредила Диденко, добавив, что на дорогах остается гололедица.
"В Киеве завтра днем оттепель, в воскресенье 1-3 мороза. Местами мокрый снег, облачная погода, местами снег и мокрый снег. На дорогах скользко", - говорится в ее прогнозе.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков. На западе в субботу похолодает до -15°.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°