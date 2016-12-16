Синоптик рассказала, где в Украине на выходных ожидаются сильные морозы (видео)

17:58, 16 декабря 2016
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На выходных холоднее всего будет в восточных областях и на северо-востоке.

В субботу ожидается до -17 градусов / Фото УНИАН
В субботу ожидается до -17 градусов / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в этих областях морозы в субботнюю ночь достигнут -12 -17 градусов.

"Днем в Украине ожидается -3-8 градусов, на севере завтра оттепель. Такой он - метеопарадокс, самой теплой будет суббота в северных областях", - рассказала синоптик.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +2°

А вот в воскресенье потеплеет уже практически везде, в течение дня 0-5 мороза.

"Периодически будет идти снег, где теплее - мокрый снег. Южная часть удержится от осадков", - предупредила Диденко, добавив, что на дорогах остается гололедица.

"В Киеве завтра днем оттепель, в воскресенье 1-3 мороза. Местами мокрый снег, облачная погода, местами снег и мокрый снег. На дорогах скользко", - говорится в ее прогнозе.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков. На западе в субботу похолодает до -15°.

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