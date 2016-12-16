В пятницу, 16 декабря, на реках бассейна Припяти за счет образования льда ожидается подъем уровней воды.

На реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"16 декабря на реках бассейна Припяти за счет процессов формирования льда ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 16 декабря, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.