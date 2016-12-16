В результате наводнения во Вьетнаме погибли восемь человек

15:36, 16 декабря 2016
792

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести. 

Reuters
Reuters

По информации местных чиновников, шесть человек погибли в провинции Биньдинь, один в Кханьхоа и еще один - в Тхыатхьен-Хюэ, передает Vietnam Tribune.

Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

Отмечается, что наводнение нанесло ущерб инфраструктуре региона, сельскому хозяйству и животноводству.

Ожидается, что проливные дожди продлятся до субботы.

Напомним, в октябре в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото) На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)
Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей