В результате наводнения во Вьетнаме погибли восемь человек

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в центральном Вьетнаме погибли восемь человек, еще четверо пропали без вести.

Reuters

По информации местных чиновников, шесть человек погибли в провинции Биньдинь, один в Кханьхоа и еще один - в Тхыатхьен-Хюэ, передает Vietnam Tribune.

Читайте также Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

Отмечается, что наводнение нанесло ущерб инфраструктуре региона, сельскому хозяйству и животноводству.

Ожидается, что проливные дожди продлятся до субботы.

Напомним, в октябре в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.