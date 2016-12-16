Спасатели призывают не выходить на тонкий лед
В связи с понижением температуры и морозной погодой на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
При таких условиях выходить на тонкий лед, а тем более рыбачить, крайне опасно. Ведь иногда достаточно одного шага, чтобы мгновенно оказаться в ледяной воде.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +2°
Так, 11 декабря в Службу спасения поступило сообщение, что на водоеме в г. Днепр под лед провалился ребенок, а потом и мужчина, который проходил неподалеку и бросился на помощь мальчику. Водолазы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования спасли 9-летнего мальчика и 44-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали в больницу.
13 декабря спасатели Житомирщины в с. Хажин изъяли из пруда тело мужчины. Выяснилось, что местный житель решил сократить дорогу и пошел через пруд. Но возле плотины человек шагнул в промоину, лед под ним треснул и он ушел под воду.
Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед, ведь необдуманное поведение может угрожать жизни.
Напомним, сегодня, 16 декабря, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.
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