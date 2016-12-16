Спасатели призывают не выходить на тонкий лед

14:40, 16 декабря 2016
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В связи с понижением температуры и морозной погодой на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров.

УНИАН
Спасатели призывают не выходить на тонкий лед / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При таких условиях выходить на тонкий лед, а тем более рыбачить, крайне опасно. Ведь иногда достаточно одного шага, чтобы мгновенно оказаться в ледяной воде.

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Так, 11 декабря в Службу спасения поступило сообщение, что на водоеме в г. Днепр под лед провалился ребенок, а потом и мужчина, который проходил неподалеку и бросился на помощь мальчику. Водолазы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования спасли 9-летнего мальчика и 44-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали в больницу.

13 декабря спасатели Житомирщины в с. Хажин изъяли из пруда тело мужчины. Выяснилось, что местный житель решил сократить дорогу и пошел через пруд. Но возле плотины человек шагнул в промоину, лед под ним треснул и он ушел под воду.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед, ведь необдуманное поведение может угрожать жизни.

Напомним, сегодня, 16 декабря, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.

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