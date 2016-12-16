На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +2°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни практически без осадков, температура поднимется до +2°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -6°. Завтра на этом маршруте пройдет снег, температура -2°...0°. В воскресенье облачно с прояснениями, до 0°.
На выходных в Украине практически без осадков, на западе в субботу до -15° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -5°... 0°. Завтра на этом маршруте в Киевской и Житомирской областях пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье по этому маршруту практически без осадков, температура в дороге -4°... +1°.
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -12°... -3°. Завтра по этому маршруту местами пройдет снег, температура -7°... 0°. В воскресенье в Харьковской области снегопад, до +2°.
На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -8°...-3°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, до +1°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -7°… -1°. В субботу на этом маршруте местами пройдет снег. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°