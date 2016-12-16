На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +2°

13:00, 16 декабря 2016
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На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни практически без осадков, температура поднимется до +2°.

На автодорогах Украины практически без осадков / severpost.ru
На автодорогах Украины практически без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до -6°. Завтра на этом маршруте пройдет снег, температура -2°...0°. В воскресенье облачно с прояснениями, до 0°.

На выходных в Украине практически без осадков, на западе в субботу до -15° (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -5°... 0°. Завтра на этом маршруте в Киевской и Житомирской областях пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье по этому маршруту практически без осадков, температура в дороге -4°... +1°.

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -12°... -3°.  Завтра по этому маршруту местами пройдет снег, температура -7°... 0°. В воскресенье в Харьковской области снегопад, до +2°. 

На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -8°...-3°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, до +1°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -7°… -1°. В субботу на этом маршруте местами пройдет снег. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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