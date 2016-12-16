На выходных в Украине практически без осадков, на западе в субботу до -15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков. На западе в субботу похолодает до -15°.
В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -6°...-1°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью -8°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -3°...-2°.
В Украине сегодня без осадков, в Сумской области днем до -13° (карта)
В Луцке в субботу ночью -5°, днем -1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -4°, днем -2°, пасмурно.
В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -6°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье -7°...+2°.
В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -8°. В воскресенье -4°..-1°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-1°.
В Симферополе завтра переменная облачность, -4°...-1°. В воскресенье -5°...+1°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -9°, днем -6°. В воскресенье переменная облачность, температура опустится до -5°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -9°. В воскресенье температура опустится до -11°, солнечно.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -11°, днем -7°. В воскресенье -5°...0°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -15°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +8°, днем +2°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +2°. В воскресенье температура днем +1°, без осадков.
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В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -5° …-1°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°