На выходных в Украине практически без осадков, на западе в субботу до -15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков. На западе в субботу похолодает до -15°.

На вихідних в Україні місцями очікується сніг / УНІАН

В столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -2°, днем 0°. В воскресенье без осадков, -6°...-1°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью -8°, днем -1°. В воскресенье без осадков, -3°...-2°.

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В Луцке в субботу ночью -5°, днем -1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -4°, днем -2°, пасмурно.

В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -6°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье -7°...+2°.

В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -8°. В воскресенье -4°..-1°, без осадков.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Прогноз на 18 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-1°.

В Симферополе завтра переменная облачность, -4°...-1°. В воскресенье -5°...+1°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -9°, днем -6°. В воскресенье переменная облачность, температура опустится до -5°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -16°, днем -9°. В воскресенье температура опустится до -11°, солнечно.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -11°, днем -7°. В воскресенье -5°...0°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -15°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +8°, днем +2°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +2°. В воскресенье температура днем +1°, без осадков.

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В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -2°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -5° …-1°.

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