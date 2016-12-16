В четверг, 15 декабря, недалеко от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Эпицентр подземных толчков располагался в 82 км на юго-запад от столицы страны Хониары. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, правительство Новой Зеландии выделит $1,42 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением, которое всколыхнуло страну в прошлом месяце.