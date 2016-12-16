В Чили побит столетний температурный рекорд
В Сантьяго (Чили) 14 декабря температура воздуха поднялась до +37.3°.
Это стало самым высоким показателем с 1915 года. Кроме того, это рекордная температура не только для декабря, а и для всех месяцев в Сантьяго, сообщает Al Jazeera.
Сентябрь-2016 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Метеорологи называют такую жару "экстремальной", а пожарные службы, которые сейчас борются с десятками лесных пожаров, предупреждают об опасности огня.
Отмечается, что от жары страдает не только Чили. В Аргентине, где средняя температура декабря обычно не превышает +27°, воздух прогревается до +30°-35°.
Напомним, в австралийском Сиднее был побит температурный рекорд, который держался с 1868 года.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +10°
-
Днепр+21°... +11°
-
Донецк+17°... +12°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+22°... +12°
-
Ивано-Франковск+18°... +6°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +9°
-
Луганск+22°... +12°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+22°... +7°
-
Сумы+17°... +10°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+18°... +12°
-
Херсон+24°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +7°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 83 %
Давление: 761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 55 %
Восход: 05:58
Закат 20:14
Фаза луны:
Лента новостей