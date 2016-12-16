В Чили побит столетний температурный рекорд

В Сантьяго (Чили) 14 декабря температура воздуха поднялась до +37.3°.

Reuters

Это стало самым высоким показателем с 1915 года. Кроме того, это рекордная температура не только для декабря, а и для всех месяцев в Сантьяго, сообщает Al Jazeera.

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Метеорологи называют такую жару "экстремальной", а пожарные службы, которые сейчас борются с десятками лесных пожаров, предупреждают об опасности огня.

Отмечается, что от жары страдает не только Чили. В Аргентине, где средняя температура декабря обычно не превышает +27°, воздух прогревается до +30°-35°.

Напомним, в австралийском Сиднее был побит температурный рекорд, который держался с 1868 года.