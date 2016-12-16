На юге Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 16 декабря, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
"16 декабря ночью и утром в южной части и в Донецкой области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Во время сильного ветра рекомендуется:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, 16 декабря в Украине без осадков. В Сумской области днем температура опустится до -13°.
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