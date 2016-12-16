На юге Украины объявили штормовое предупреждение

09:32, 16 декабря 2016
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Сегодня, 16 декабря, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.

УНИАН
На юге Украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

"16 декабря ночью и утром в южной части и в Донецкой области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Во время сильного ветра рекомендуется:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 16 декабря в Украине без осадков. В Сумской области днем температура опустится до -13°.

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