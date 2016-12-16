Сегодня в Киеве без осадков, днем до -3°

08:30, 16 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 декабря в столице днем до -3°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -10°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Сегодня солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Украине без осадков. В Сумской области днем до -13°.

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