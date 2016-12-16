В Украине сегодня без осадков, в Сумской области днем до -13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 декабря в Украине без осадков. В Сумской области днем до -13°.
В столице сегодня без осадков, днем -3°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
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Во Львове 16 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура -6°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -2°, ветер западный и северо-западный, до 7.8 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -12°, ветер северный и северо-западный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -7°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -7°. Ветер северный, до 7.2 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, днем -9°. Ветер северный, слабый.
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В Северодонецке ожидается небольшая облачность, температура днем -9°. Ветер северный и северо-западый, до 4.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°