В Украине сегодня без осадков, в Сумской области днем до -13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 16 декабря в Украине без осадков. В Сумской области днем до -13°.

Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -3°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

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Во Львове 16 декабря переменная облачность, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура -6°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -2°, ветер западный и северо-западный, до 7.8 м/с.

В Украине до -13° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -12°, ветер северный и северо-западный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -7°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем -7°. Ветер северный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, днем -9°. Ветер северный, слабый.

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В Северодонецке ожидается небольшая облачность, температура днем -9°. Ветер северный и северо-западый, до 4.4 м/с.

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