Синоптик предупредила украинцев о сильных морозах

18:02, 15 декабря 2016
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Уже ближайшей ночью в Украине ожидается похолодание до -8 -15 градусов.

На Украину идут морозы / REUTERS
На Украину нидвигаются сильные морозы / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на северо-востоке будет холоднее, местами до -18. Днем будет также холодно, -4 -8, на востоке и северо-востоке -7 -13 градусов.

"Немного выше градусы ожидаются на западе и юге, днем 0-5 мороза. Но ночью морозно", - говорится в ее сообщении.

На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

Диденко обещает, что осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье ожидается снег.

Кроме того, прогнозирует синоптик, в ночь на 17 декабря морозы удержатся на востоке и в центре вплоть до Запорожья. "А днем уже потеплеет - парадокс - на севере, включительно с Киевом, и там днем будет вплоть до оттепели", - говорится в ее сообщении.

А над югом Украины сейчас - циклон, центр которого примерно над югом Херсонщины или северным Крымом.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 15 декабря, в столице на дорогах местами ожидается гололедица.

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