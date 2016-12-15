Синоптик предупредила украинцев о сильных морозах
Уже ближайшей ночью в Украине ожидается похолодание до -8 -15 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на северо-востоке будет холоднее, местами до -18. Днем будет также холодно, -4 -8, на востоке и северо-востоке -7 -13 градусов.
"Немного выше градусы ожидаются на западе и юге, днем 0-5 мороза. Но ночью морозно", - говорится в ее сообщении.
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
Диденко обещает, что осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье ожидается снег.
Кроме того, прогнозирует синоптик, в ночь на 17 декабря морозы удержатся на востоке и в центре вплоть до Запорожья. "А днем уже потеплеет - парадокс - на севере, включительно с Киевом, и там днем будет вплоть до оттепели", - говорится в ее сообщении.
А над югом Украины сейчас - циклон, центр которого примерно над югом Херсонщины или северным Крымом.
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 15 декабря, в столице на дорогах местами ожидается гололедица.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +10°
-
Днепр+21°... +11°
-
Донецк+17°... +12°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+22°... +12°
-
Ивано-Франковск+18°... +6°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +9°
-
Луганск+22°... +12°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+22°... +7°
-
Сумы+17°... +10°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+18°... +12°
-
Херсон+24°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +7°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+18°... +9°