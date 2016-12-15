В Киеве завтра без осадков, днем до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, 16 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -3°.

В Киеве завтра днем до -3°УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -10°.

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Ветер переменный, до 4.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 декабря, в Украине без осадков. В Сумской области ночью похолодает до -19°.

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