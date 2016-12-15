В Украине завтра похолодает, ночью в Сумской области до -19° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 декабря, в Украине без осадков. В Сумской области ночью похолодает до -19°.
В Киеве завтра пасмурно, ночью -10°, днем -6°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
Во Львове 16 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, легкий.
На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.
В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем -6°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -10°, днем -3°, ветер западный и северо-западный, до 7.8 м/с.
В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -12°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью -13°, днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -15°, днем -8°. Ветер северный, до 7.2 м/с.
В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -15°, днем -9°, ветер северный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность. Температура ночью -17°, днем -9°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°