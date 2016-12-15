В Украине завтра похолодает, ночью в Сумской области до -19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 декабря, в Украине без осадков. В Сумской области ночью похолодает до -19°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра пасмурно, ночью -10°, днем -6°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

Во Львове 16 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.

В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем -6°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -10°, днем -3°, ветер западный и северо-западный, до 7.8 м/с.

В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -12°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -7°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе небольшая облачность. Температура ночью -13°, днем -6°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -15°, днем -8°. Ветер северный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -15°, днем -9°, ветер северный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается небольшая облачность. Температура ночью -17°, днем -9°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.

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