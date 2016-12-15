Новая Зеландия потратит более $1,4 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением

Правительство Новой Зеландии выделит $1,42 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением, которое всколыхнуло страну в прошлом месяце.

REUTERS

В результате землетрясения сильно пострадал остров Южный, курортный город Кайкура на восточном побережье острова был полностью отрезан от внешнего мира, сообщает Reuters.

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По словам министра транспорта Саймона Бриджеса, правительство планирует ускорить ремонт дорог, но потребуется не менее 12 месяцев на полное восстановление транспортной системы региона.

Напомним, сумма ущерба от землетрясения, которое произошло 13 ноября в Новой Зеландии, превысит 2 млрд новозеландских долларов (почти 1,5 млрд долларов США).