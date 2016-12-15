У берегов Тонга произошло землетрясение

14:35, 15 декабря 2016
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В четверг, 15 декабря, недалеко недалеко от королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км на юго-запад от Тонга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий  Индонезии понизило свою оценку общего числа жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря в  индонезийской провинции Ачех, со 102 до 100.

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