В четверг, 15 декабря, недалеко недалеко от королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км на юго-запад от Тонга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии понизило свою оценку общего числа жертв землетрясения, которое произошло 7 декабря в индонезийской провинции Ачех, со 102 до 100.