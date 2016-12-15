На популярных украинских маршрутах сегодня местами пройдет снег, завтра без осадков

13:00, 15 декабря 2016
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В четверг на автодорогах Украины местами пройдет снег, в пятницу без осадков. Теплее всего будет на западе - до +3°.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / drive2.com
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура -3°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до -6°, солнечно.

В Украине сегодня пройдет снег, на западе днем до +3° (карта)

На трассе Киев - Ужгород местами пройдет снег, температура в дороге -3° … +1°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до -6°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -3°, в Киевской и Донецкой областях пройдет снег. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до -10°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до -5°. 16 декабря на этом направлении переменная облачность, температура -13°… -6°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, -3° … +3°. По данному направлению в пятницу ожидается солнечная погода, температура до -7°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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