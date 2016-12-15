ДТП из-за снегопада в Турции: пострадали 57 человек
На востоке и в центре Турции прошел сильный снегопад, в нескольких ДТП пострадали 57 человек.
В авариях, которые произошли в центральном районе Аксарай, столкнулись автобусы, грузовые и легковые автомобили, передает агентство "Анадолу".
На Гавайях выпало рекордное количество снега (фото)
Из-за снегопада во многих регионах Турции закрыли школы, в аэропортах отменили несколько рейсов.
По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится в Турции до понедельника.
Напомним, в Чикаго (США) выпало от 15 до 22 см снега, что является рекордным показателем для первого снегопада сезона с 1884 года.
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