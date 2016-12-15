В Сиднее зафиксировали новый температурный рекорд

В австралийском Сиднее побит температурный рекорд, который держался с 1868 года.

Лето в Австралии / Reuters

В среду, 14 декабря, ночью в городе температура поднялась до +27,1°, предыдущий максимум составлял +26,3°, сообщает Al Jazeera.

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За последние несколько суток днем температура в Сиднее доходит до +38°.

Австралия расположена в южном полушарии, поэтому на континенте сейчас лето. Почти половина страны расположена в тропическом климате, поэтому с декабря по февраль там часто фиксируется высокая температура.

Напомним, сентябрь 2016 года стал самым теплым за 136 лет метеонаблюдений.