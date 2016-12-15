В Сиднее зафиксировали новый температурный рекорд

11:39, 15 декабря 2016
1338

В австралийском Сиднее побит температурный рекорд, который держался с 1868 года. 

Лето в Австралии / Reuters
Лето в Австралии / Reuters

В среду, 14 декабря, ночью в городе температура поднялась до +27,1°, предыдущий максимум составлял +26,3°, сообщает Al Jazeera.

В Киеве установлен новый температурный рекорд

За последние несколько суток днем температура в Сиднее доходит до +38°.

Австралия расположена в южном полушарии, поэтому на континенте сейчас лето. Почти половина страны расположена в тропическом климате, поэтому с декабря по февраль там часто фиксируется высокая температура.

Напомним, сентябрь 2016 года стал самым теплым за 136 лет метеонаблюдений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото) На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей