Сегодня, 15 декабря, на горных притоках Днестра и в его верховье ожидается восстановление процессов формирования льда.

Спасатели предупреждают о появлении льда на реках Украины / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"15 декабря на горных притоках Днестра и в его верховье (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается возобновление процессов формирования льда, на отдельных участках рек установление ледостава, местами возможен подъем уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Также 15-16 декабря на реках бассейна Припяти за счет процессов формирования льда ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

Напомним, в четверг, 15 декабря, в столице на дорогах местами ожидается гололедица.