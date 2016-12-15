Спасатели предупреждают о появлении льда на реках Украины

10:32, 15 декабря 2016
930

Сегодня, 15 декабря, на горных притоках Днестра и в его верховье ожидается восстановление процессов формирования льда.

УНИАН
Спасатели предупреждают о появлении льда на реках Украины / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

"15 декабря на горных притоках Днестра и в его верховье (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается возобновление процессов формирования льда, на отдельных участках рек установление ледостава, местами возможен подъем уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Также 15-16 декабря на реках бассейна Припяти за счет процессов формирования льда ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м.

Напомним, в четверг, 15 декабря, в столице на дорогах местами ожидается гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину Прогноз погоды на 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украину
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей