Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах
В четверг, 15 декабря, в столице на дорогах местами ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня пройдет снег, на западе днем до +3° (карта)
В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города, а также придерживаться следующих рекомендаций:
- по возможности пользуйтесь общественным транспортом;
- перед выездом внимательно проверьте авто на исправность (резину, тормоза);
- придерживайтесь безопасной дистанции и скорости движения;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- с особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам;
- старайтесь избегать рискованных маневров;
- воздержитесь от поездок на дальние расстояния.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.
Напомним, 15 декабря в столице днем до -2°, без осадков.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +10°
-
Днепр+21°... +11°
-
Донецк+17°... +12°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+22°... +12°
-
Ивано-Франковск+18°... +6°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +9°
-
Луганск+22°... +12°
-
Луцк+16°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+22°... +10°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+22°... +7°
-
Сумы+17°... +10°
-
Тернополь+16°... +8°
-
Харьков+18°... +12°
-
Херсон+24°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +7°
-
Черкассы+20°... +10°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+18°... +9°