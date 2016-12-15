В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -2°

08:30, 15 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в столице днем до -2°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -6°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 декабря, в Украине местами пройдет снег. На западе днем до +3°.

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