В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в столице днем до -2°, без осадков.

В Киеве днем до -2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -6°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 декабря, в Украине местами пройдет снег. На западе днем до +3°.

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