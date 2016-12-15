В Украине сегодня пройдет снег, на западе днем до +3° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 декабря, в Украине местами пройдет снег. На западе днем до +3°.
В столице сегодня пасмурно, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°
Во Львове 15 декабря снегопад, температура воздуха днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ожидается снегопад. Температура -1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +2°, ветер западный и северо-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -6°, ветер северный и южный, слабый.
В Симферополе сегодня пройдет мокрый снег. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем 1°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, днем -1°. Ветер северный и южный, слабый.
В Северодонецке ожидается небольшой снег, температура днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°