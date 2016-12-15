В Украине сегодня пройдет снег, на западе днем до +3° (карта)

08:03, 15 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 декабря, в Украине местами пройдет снег. На западе днем до +3°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня пасмурно, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Во Львове 15 декабря снегопад, температура воздуха днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг ожидается снегопад. Температура -1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +2°, ветер западный и северо-западный, до 5.6 м/с.

УНИАН
На западе до +3° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -6°, ветер северный и южный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет мокрый снег. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем 1°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, днем -1°. Ветер северный и южный, слабый.

В Северодонецке ожидается небольшой снег, температура днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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