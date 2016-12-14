В Киеве завтра без осадков, днем до -2°

19:00, 14 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до -2°.

УНИАН
В Киеве завтра до -2° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -6°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Украине местами пройдет снег. В Сумской области ночью похолодает до -16°.

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