Завтра в Украине пройдет снег, в Сумской области ночью похолодает до -16° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в Украине местами пройдет снег. В Сумской области ночью похолодает до -16°.
В Киеве завтра пасмурно, ночью -11°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.
Во Львове 15 декабря пройдет снег, ночью -7°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -9°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Виннице в четверг ожидается снегопад. Температура ночью -11°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -8°, днем +2°, ветер западный и северо-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -6°. Ветер северный и южный, слабый.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.
В Симферополе пройдет мокрый снег. Температура ночью -9°, днем +2°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают снег, температура ночью -12°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью -12°, днем -1°, ветер северный и южный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается небольшой снег. Температура ночью -12°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°