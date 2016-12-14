Завтра в Украине пройдет снег, в Сумской области ночью похолодает до -16° (видеопрогноз)

18:30, 14 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в Украине местами пройдет снег. В Сумской области ночью похолодает до -16°.

Reuters
Reuters

В Киеве завтра пасмурно, ночью -11°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

Во Львове 15 декабря пройдет снег, ночью -7°, днем +1°. Ветер переменный, слабый.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -9°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Виннице в четверг ожидается снегопад. Температура ночью -11°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -8°, днем +2°, ветер западный и северо-западный, до 5.6 м/с.

В Харькове в четверг облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -6°. Ветер северный и южный, слабый.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе пройдет мокрый снег. Температура ночью -9°, днем +2°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают снег, температура ночью -12°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью -12°, днем -1°, ветер северный и южный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается небольшой снег. Температура ночью -12°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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