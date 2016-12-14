Израиль пострадал от наводнения, погиб человек

16:04, 14 декабря 2016
749

В результате наводнения в израильском городе Хайфа 13 декабря погиб человек. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Спасатели обнаружили труп 74-летнего мужчины в автомобиле, который оказался в ловушке в затопленном туннеле, сообщает israelnationalnews.com.

В результате наводнения во Вьетнаме погибли 13 человек

Во вторник возле Рош-Пине из-за сильного дождя произошло ДТП, в результате которого 11 человек получили травмы.

Еще одна авария произошла на шоссе 90. Семь человек получили легкие ранения, когда грузовик столкнулся с частным автомобилем.

Напомним, сильный дождь, который обрушился 11 декабря на северные районы Ямайки, вызвал наводнения. В некоторых местах уровень воды поднялся выше 1 метра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото) На Киев налетел шторм: ветер валит на дороги деревья (фото)
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
83 %
761 мм
2.2 м/с
55 %
Лента новостей