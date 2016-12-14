Израиль пострадал от наводнения, погиб человек
В результате наводнения в израильском городе Хайфа 13 декабря погиб человек.
Спасатели обнаружили труп 74-летнего мужчины в автомобиле, который оказался в ловушке в затопленном туннеле, сообщает israelnationalnews.com.
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Во вторник возле Рош-Пине из-за сильного дождя произошло ДТП, в результате которого 11 человек получили травмы.
Еще одна авария произошла на шоссе 90. Семь человек получили легкие ранения, когда грузовик столкнулся с частным автомобилем.
Напомним, сильный дождь, который обрушился 11 декабря на северные районы Ямайки, вызвал наводнения. В некоторых местах уровень воды поднялся выше 1 метра.
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