Жертвами циклона "Варда" в Индии стали 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате обрушения мощного циклона "Варда" на индийские штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш.
Одним из наиболее пострадавших от стихии оказался город Ченнаи. Здесь сильный ветер вырвал с корнем деревья, повалил рекламные щиты и опоры ЛЭП, передает India TV.
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Над восстановлением жизнедеятельности города работают почти 6 тысяч спасателей. Вчера в Ченнаи была частично восстановлена подача электроэнергии.
Напомним, два мощных зимних циклона, которые атаковали разные части США, повлекли массовое отключение электроэнергии и парализовали транспортные сообщения внутри страны, в том числе авиаперелеты.
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