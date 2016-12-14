Жертвами циклона "Варда" в Индии стали 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате обрушения мощного циклона "Варда" на индийские штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш.

Последствия циклона "Варда" / Reuters

Одним из наиболее пострадавших от стихии оказался город Ченнаи. Здесь сильный ветер вырвал с корнем деревья, повалил рекламные щиты и опоры ЛЭП, передает India TV.

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Над восстановлением жизнедеятельности города работают почти 6 тысяч спасателей. Вчера в Ченнаи была частично восстановлена подача электроэнергии.

Напомним, два мощных зимних циклона, которые атаковали разные части США, повлекли массовое отключение электроэнергии и парализовали транспортные сообщения внутри страны, в том числе авиаперелеты.