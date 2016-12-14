На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

13:00, 14 декабря 2016
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В среду и четверг на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура -2°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, возможны осадки.

На трассе Киев - Ужгород снегопад, температура в дороге -5° … +2°. В четверг на этом маршруте практически без осадков, температура до +3°.

В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе днем до +4° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -2°, в Киевской и Донецкой областях пройдет снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до -3°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до -4°. 15 декабря на этом направлении без осадков, температура -6°… -2°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, -2° … +4°. По данному направлению в четверг также ожидаются осадки, температура до +3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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