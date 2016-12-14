Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

12:14, 14 декабря 2016
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В среду, 14 декабря, в столице на дорогах ожидается гололедица.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе днем до +4° (карта)

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города, а также придерживаться следующих рекомендаций:

- по возможности пользуйтесь общественным транспортом;

- перед выездом внимательно проверьте авто на исправность (резину, тормоза);

- придерживайтесь безопасной дистанции и скорости движения;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- с особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам;

- старайтесь избегать рискованных маневров;

- воздержитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, в среду, 14 декабря, в столице днем до -1°, пройдет снег.

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