У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

В среду, 14 декабря, недалеко от острова Фаральон-де-Пахарос (Северные Марианские острова) произошло землетрясение магнитудой 5,8.

У берегов Северных Марианских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 95 км на северо-восток от острова Фаральон-де-Пахарос. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, из-за землетрясения, которое произошло в минувшую среду в Индонезии, по меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.