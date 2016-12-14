Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов
Лесные пожары в американском штате Теннесси нанесли ущерб в $500 миллионов.
Жертвами пожаров стали 14 человек, передает портал timesfreepress.com со ссылкой на AP.
В США более 10 человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров
Как сообщил мэр округа Севи Ларри Уотерс, всего в результате пожара были разрушены 2,46 тысячи строений, включая 2,1 тысячи жилых домов.
Ранее сообщалось, что пожар, скорее всего, произошел из-за человеческого фактора. В это время в регионе был сильный ветер, который способствовал распространению пожара. До этого в регионе наблюдалась засуха.
Из города Гатлинберг были эвакуированы более 14 тысяч человек.
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