Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов

Лесные пожары в американском штате Теннесси нанесли ущерб в $500 миллионов.

Reuters

Жертвами пожаров стали 14 человек, передает портал timesfreepress.com со ссылкой на AP.

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Как сообщил мэр округа Севи Ларри Уотерс, всего в результате пожара были разрушены 2,46 тысячи строений, включая 2,1 тысячи жилых домов.

Ранее сообщалось, что пожар, скорее всего, произошел из-за человеческого фактора. В это время в регионе был сильный ветер, который способствовал распространению пожара. До этого в регионе наблюдалась засуха.

Из города Гатлинберг были эвакуированы более 14 тысяч человек.