Сегодня, 14 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается лавинная опасность.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

"14 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная (III уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14-15 декабря на горных притоках Днестра и в его верховье (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается возобновление процессов формирования льда, на отдельных участках рек установления ледостава, местами возможен подъем уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, 14 декабря на западе и севере Украины пройдет снег. На западе днем до +4°.