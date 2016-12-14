В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 декабря, в столице днем до -1°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря на западе и севере Украины пройдет снег. На западе днем до +4°.

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