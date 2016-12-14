В Украине сегодня местами пройдет снег, на западе днем до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря на западе и севере Украины пройдет снег. На западе днем до +4°.

В Украине местами пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

Во Львове 14 декабря снегопад, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем -1°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидаются осадки.. Температура -2°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

На западе до +4° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -4°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем 0°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха -2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в среду пройдет снег, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке ожидается небольшой снег, температура днем -4°. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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