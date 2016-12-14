Метеорологи зафиксировали в Атлантическом океане рекордную 19-метровую волну

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила о новом мировом рекорде - о волне 19-метровой высоты.

Высота волны определяется как расстояние от гребня одной волны до подошвы следующей / фото: instagram.com/alexander_topchiy

Такой «гигант» был зафиксирован в северной части Атлантического океана между Исландией и Великобританией, пишет Центр новостей ООН.

«Впервые за всю историю измерений зафиксирована высота волны в 19 метров. Это - беспрецедентный рекорд», — заявил помощник Генерального секретаря ВМО Вэньцзянь Чжан. Это открытие, по словам представителя ВМО, имеет важное значение для обеспечения безопасности в морской отрасли и охраны жизни членов экипажа и пассажиров судов, курсирующих на оживленных судоходных путях.

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Предыдущий рекорд высоты волны в 18,275 метра был зарегистрирован 8 декабря 2007 года также в Северной Атлантике.

Комитет, который занимался анализом данных по волнам, состоял из ученых из Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки и Испании. Буй, с помощью которого была зарегистрирована эта волна, входит в сеть морских автоматических метеорологических станций Метеобюро Великобритании. Заякоренные и дрейфующие буи дополняют измерения с судов и данные спутниковых наблюдений в открытом море.

«Для понимания взаимосвязей между погодой и океаном нам необходимы высококачественные обширные данные наблюдений за океаном», — заявил Вэньцзянь Чжан. Он добавил, что «несмотря на огромные успехи в области спутниковых технологий, важную роль в этом отношении по-прежнему играют непрерывные наблюдения и данные с заякоренных и дрейфующих буев и судов».

Высота волны определяется как расстояние от гребня одной волны до подошвы следующей. Под термином «значительная высота волны» понимается среднее значение одной трети наиболее высоких волн, измеряемых с помощью прибора в течение порядка 10 минут.

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Новый мировой рекорд будет занесен в официальный архив метеорологических и климатических экстремальных явлений ВМО.

В архиве ВМО содержатся данные по всему миру о самых высоких и низких температурах, количестве осадков, самых тяжелых градинах, самом продолжительном засушливом периоде, максимальном порыве ветра, а также об экстремальных метеорологических и климатических явлениях по полушариям.

Так, Комитет экспертов Всемирной метеорологической организации ранее в этом году зафиксировал два других новых мировых рекорда: максимальную длину однократной вспышки молнии в Оклахоме, США, и максимальную продолжительность молнии на юге Франции.