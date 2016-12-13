В Киеве завтра пройдет снег, днем до -1°

19:00, 13 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря в столице пройдет снег, температура воздуха днем до -1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:51, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 декабря, на западе и севере Украины пройдет снег. В Харьковской и Сумской областях ночью похолодает до -10°.

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