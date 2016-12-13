В Украине завтра местами пройдет снег, на востоке ночью до -10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 декабря, на западе и севере Украины пройдет снег. В Харьковской и Сумской областях ночью похолодает до -10°.

В Украине завтра местами пройдет снег / Reuters

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

Во Львове 14 декабря снегопад, ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

В Луцке завтра ожидается снег. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

В Виннице в среду ожидаются осадки. Температура ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем 0°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -5°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в среду пройдет снег, температура ночью -7°, днем -1°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается небольшой снег. Температура ночью -8°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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