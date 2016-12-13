В Украине завтра местами пройдет снег, на востоке ночью до -10° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 декабря, на западе и севере Украины пройдет снег. В Харьковской и Сумской областях ночью похолодает до -10°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.
Во Львове 14 декабря снегопад, ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°
В Луцке завтра ожидается снег. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.
В Виннице в среду ожидаются осадки. Температура ночью -3°, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем 0°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -5°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Краматорске в среду пройдет снег, температура ночью -7°, днем -1°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидается небольшой снег. Температура ночью -8°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°