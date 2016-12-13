Число жертв циклона "Варда" в Индии увеличилось до 12

Не менее 12 человек погибли из-за мощного циклона "Варда", который накрыл индийские штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Последствия циклона в Индии / Reuters

Сильный ветер вырвал с корнем сотни деревьев, перевернул автомобили, сообщает India Times.

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Из-за непогоды в пострадавших регионах в понедельник, 12 декабря, не работали заводы, банки, также были трудности с подключением к интернету.

Ранее сообщалось, что основной удар стихии приняли на себя север Тамилнада и юг Андхра-Прадеш, порывы ветра достигали 120 км/ч, но уже к полуночи циклон ослаб, скорость ветра снизилась до 60 км/ч.

Напомним, два мощных зимних циклона, которые атаковали разные части США, повлекли массовое отключение электроэнергии и парализовали транспортные сообщения внутри страны, в том числе авиаперелеты.