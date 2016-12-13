У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3

14:34, 13 декабря 2016
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Во вторник, 13 декабря, недалеко от деревни Киракира (Соломоновы острова) произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 88 км на юго-восток от деревушки Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, из-за землетрясения, которое произошло в минувшую среду в Индонезии, по меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 

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