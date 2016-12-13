У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3

Во вторник, 13 декабря, недалеко от деревни Киракира (Соломоновы острова) произошло землетрясение магнитудой 5,3.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также В результате землетрясения в Тибете пострадали более 800 человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 88 км на юго-восток от деревушки Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, из-за землетрясения, которое произошло в минувшую среду в Индонезии, по меньшей мере 65 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.