На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура -3°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, возможны осадки.

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На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге -6° … -2°. В среду на этом маршруте пройдет снег, температура до +1°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -7°, в Киевской области пройдет снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до -1°.

В направлении Харькова местами пройдет снег. Температура в дороге до -3°. 14 декабря на этом направлении без осадков, температура -4°… -1°.

По маршруту Киев - Черновцы солнечно, -4° … 0°. По данному направлению в среду пройдет снег, температура до +4°.

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