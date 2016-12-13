На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура -3°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, возможны осадки.
Сегодня в Украине без осадков, на востоке днем до -9° (карта)
На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге -6° … -2°. В среду на этом маршруте пройдет снег, температура до +1°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -7°, в Киевской области пройдет снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до -1°.
В направлении Харькова местами пройдет снег. Температура в дороге до -3°. 14 декабря на этом направлении без осадков, температура -4°… -1°.
По маршруту Киев - Черновцы солнечно, -4° … 0°. По данному направлению в среду пройдет снег, температура до +4°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +10°
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Днепр+21°... +11°
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Донецк+17°... +12°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+22°... +12°
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Ивано-Франковск+18°... +6°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+22°... +9°
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Луганск+22°... +12°
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Луцк+16°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+17°... +10°
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Тернополь+16°... +8°
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Харьков+18°... +12°
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Херсон+24°... +10°
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Хмельницкий+16°... +7°
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Черкассы+20°... +10°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+18°... +9°