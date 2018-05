Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

Вода размыла дороги, в результате чего некоторые районы остались отрезанными от остальной территории, сообщает The Floodlist.

Некоторые машины буквально утопали в воде. Один автомобиль поток протянул 500 метров. Также сообщается о повреждении домов, информации о пострадавших или погибших не поступало.

Pictures: Bridge in Mount Edge Combe, St Ann. Following heavy Rain. pic.twitter.com/wWNOzCGBQL

#StAnnRain: New Video 5:



Another section of Mount Edge Combe, Runaway Bay.@NWA_JA pic.twitter.com/P8TUwdw41m