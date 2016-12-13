Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)
Сильный дождь, который обрушился 11 декабря на северные районы Ямайки, вызвал наводнения. В некоторых местах уровень воды поднялся выше 1 метра.
Вода размыла дороги, в результате чего некоторые районы остались отрезанными от остальной территории, сообщает The Floodlist.
Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 14
Некоторые машины буквально утопали в воде. Один автомобиль поток протянул 500 метров. Также сообщается о повреждении домов, информации о пострадавших или погибших не поступало.
Pictures:— Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) December 11, 2016
Bridge in Mount Edge Combe, St Ann. Following heavy Rain. pic.twitter.com/wWNOzCGBQL
#StAnnRain: New Video 5:— Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) December 11, 2016
Another section of Mount Edge Combe, Runaway Bay.@NWA_JA pic.twitter.com/P8TUwdw41m
Напомним, третий раз за последние 8 недель на центральный Вьетнам обрушилось наводнение, погибли 13 человек.
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