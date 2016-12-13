Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

Сильный дождь, который обрушился 11 декабря на северные районы Ямайки, вызвал наводнения. В некоторых местах уровень воды поднялся выше 1 метра.

Наводнение на Ямайке / National Works Agency Jamaica

Вода размыла дороги, в результате чего некоторые районы остались отрезанными от остальной территории, сообщает The Floodlist.

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Некоторые машины буквально утопали в воде. Один автомобиль поток протянул 500 метров. Также сообщается о повреждении домов, информации о пострадавших или погибших не поступало.

Pictures:

Bridge in Mount Edge Combe, St Ann. Following heavy Rain. pic.twitter.com/wWNOzCGBQL — Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) December 11, 2016

Напомним, третий раз за последние 8 недель на центральный Вьетнам обрушилось наводнение, погибли 13 человек.