Наводнения затопили север Ямайки (фото, видео)

12:16, 13 декабря 2016
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Сильный дождь, который обрушился 11 декабря на северные районы Ямайки, вызвал наводнения. В некоторых местах уровень воды поднялся выше 1 метра.

Наводнение на Ямайке / National Works Agency Jamaica
Наводнение на Ямайке / National Works Agency Jamaica

Вода размыла дороги, в результате чего некоторые районы остались отрезанными от остальной территории, сообщает The Floodlist.

Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 14

Некоторые машины буквально утопали в воде. Один автомобиль поток протянул 500 метров. Также сообщается о повреждении домов, информации о пострадавших или погибших не поступало.

Напомним, третий раз за последние 8 недель на центральный Вьетнам обрушилось наводнение, погибли 13 человек.

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