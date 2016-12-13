На дорогах Торонто из-за снегопада за сутки произошло около 500 аварий

11:35, 13 декабря 2016
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За 24 часа в Торонто (Канада) из-за сильного снегопада произошло около 500 аварий.

Непогода в Канаде / Reuters
Непогода в Канаде / Reuters

В понедельник, 12 декабря, в Торонто выпало около 14 см снега, сообщает Toronto Sun.

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По словам представителя полиции провинции Онтарио Керри Шмидта, основная причина аварий заключается в том, что водители не учитывают погодные условия. 

О пострадавших в результате аварий не сообщается.

По прогнозам метеорологов, следующее погодное "испытание" ждет жителей Торонто в четверг и пятницу, когда температура опустится до 7 градусов мороза. Обычно в это время года температура воздуха составляет около +2°

Напомним, в центре Монреаля (Канада) произошло ДТП с участием не менее 10 автомобилей.

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