На дорогах Торонто из-за снегопада за сутки произошло около 500 аварий
За 24 часа в Торонто (Канада) из-за сильного снегопада произошло около 500 аварий.
В понедельник, 12 декабря, в Торонто выпало около 14 см снега, сообщает Toronto Sun.
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По словам представителя полиции провинции Онтарио Керри Шмидта, основная причина аварий заключается в том, что водители не учитывают погодные условия.
О пострадавших в результате аварий не сообщается.
По прогнозам метеорологов, следующее погодное "испытание" ждет жителей Торонто в четверг и пятницу, когда температура опустится до 7 градусов мороза. Обычно в это время года температура воздуха составляет около +2°
Напомним, в центре Монреаля (Канада) произошло ДТП с участием не менее 10 автомобилей.
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